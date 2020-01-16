تقرير عراقي يكشف معدلات البطالة في الحضر والريف

أكد الجهاز المركزي للإحصاء، الخميس، تقارب معدلات البطالة في الحضر والريف في العراق، مبينة أن النسبة المئوية للنساء اللاتي شعرن بشكل شخصي بالتمييز بلغ 11.8%. وقال الجهاز في التقرير الاحصائي الرابع "أهداف التنمية المستدامة لعام 2019"، واطلعت عليه الخليج 365، إن "معدلات البطالة في مناطق الحضر حسب آخر إحصاء تقارب لمعدلات البطالة في الريف، حيث بلغ معدل البطالة في الحضر 14% وفي الريف 13.2%".



وأضاف، أن "معدل البطالة للأفراد بعمر 15 سنة فاكثر في العراق بلغ 13.8%"، مشيراً إلى أن "النسبة المئوية للنساء في الفئة العمرية 15- 49 سنة اللاتي شعرن بشكل شخصي بالتمييز أو الاضطهاد على أساس ممارسة التمييز ضدهم بلغ 11.8%".



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