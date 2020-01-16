تراجع أسعار الذهب مع زيادة شهية المخاطرة بفعل تفاؤل إزاء التجارة

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم مستوى قياسياً مرتفعاً، بينما قفز البلاتين إلى أعلى مستوى في نحو عامين.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1552.22 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0619 بتوقيت غرينتش. وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1552.60 دولاراً.



ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه اتفاق المرحلة 1 التجاري المنتظر يوم الأربعاء لينزعا فتيل نزاع مستمر منذ 18 شهراً أحدث اضطراباً في الأسواق العالمية.

ومما فرض المزيد من الضغط على أسعار الذهب أن صعدت الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية يوم الخميس مع ترحيب المستثمرين بالاتفاق التجاري.