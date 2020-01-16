مصدر: نجاح العملية التي اجريت للسيد السيستاني

كشف مصدر طبي في النجف، الخميس، عن نجاح العملية التي اجريت للمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني بعد تعرضه لكسر في عظم الفخذ اليسرى. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني خرج من صالة العمليات قبل قليل بعدما اجريت له عملية بسبب تعرضه لكسر في عظم الفخذ اليسرى". Advertisements واضاف المصدر ان "العملية تكللت بالنجاح". واعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، اليوم الخميس، ان المرجع تعرض لكسر بعظم الفخذ، مبينا انه سيتم اجراء عملية له اليوم.



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