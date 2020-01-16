الجنائية المركزية: السجن المؤبد لمدانة بقتل ابن زوجها صعقاً ‏بالكهرباء ‏

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الخميس، حكماً بالسجن المؤبد لمدانة بقتل ابن زوجها (الطفل) بصعقة كهربائية نتيجة لخلافات عائلية.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "المدانة اعترفت في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي بأنها قامت بصعق ابن زوجها تولد 2015 بواسطة سلك لكونه قام بالتبول في فراشه من اجل تخويفه ولم تكن تنوي قتله بحسب ادعاها".
ونقل المجلس عن والد المجنى عليه انه "قبل ذهابه للعمل حصل سوء فهم مع زوجته (المدانة) بسبب خلافات عائلية فقامت بقتل المجنى عليه عن طريق صعقة بسلك كهربائي".
واشار الى ان "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانة المتهمة وفق أحكام المادة 406/1/أ/ج من قانون العقوبات".
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