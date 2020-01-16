الجنائية المركزية: السجن المؤبد لمدانة بقتل ابن زوجها صعقاً ‏بالكهرباء ‏

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية، الخميس، حكماً بالسجن المؤبد لمدانة بقتل ابن زوجها (الطفل) بصعقة ‏كهربائية نتيجة لخلافات عائلية.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "المدانة اعترفت في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي بأنها قامت ‏بصعق ابن زوجها تولد 2015 بواسطة سلك لكونه قام بالتبول في فراشه ‏من اجل تخويفه ولم تكن تنوي قتله بحسب ادعاها".‏

Advertisements

ونقل المجلس عن والد المجنى عليه انه "قبل ذهابه للعمل حصل سوء ‏فهم مع زوجته (المدانة) بسبب خلافات عائلية فقامت بقتل المجنى عليه ‏عن طريق صعقة بسلك كهربائي".

‏ واشار الى ان "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانة ‏المتهمة وفق أحكام المادة 406/1/أ/ج من قانون العقوبات".