بعد بيان مكتب السيستاني.. هاشتاغ #الشفاء_العاجل يتصدر تويتر

تصدر هاشتاغ #الشفاء_العاجل قائمة "الترند" في موقع التواصل "تويتر" وذلك بعد بيان مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني الذي اعلن تعرض المرجع لكسر بعظم الفخذ، ودعوته للمؤمنين بالشفاء.

وأطلق ناشطون الهاشتاك للدعاء بـ"الشفاء" للمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني بالشفاء العاجل وأطلق ناشطون الهاشتاك للدعاء بـ"الشفاء" للمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني بالشفاء العاجل وافاد مصدر مسؤول في مكتب المرجع السيستاني، في وقت سابق اليوم الخميس، بتعرض المرجع في الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى ادى الى كسر في عظم الفخذ وستجرى له عملية جراحية هذا اليوم باشراف فريق طبي عراقي، داعيا "المؤمنين الكرام ان لا ينسوا سماحته من الدعاء".

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