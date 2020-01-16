نائب: قوى فاسدة ترفض تفعيل الاتفاقية مع الصين بضغط امريكي

وقال احمد الكناني في حديث لـ الخليج 365، إن "الاتفاقية مع الصين ستحرم الكثير من القوى الفاسدة والتي عاثت فسادا في بعض الوزارات من مكتسباتها، على اعتبار ان الكثير من المشاريع ستنفذ بشكل مباشر من الشركات الصينية والحكومية"، مبينا ان "تلك القوى الفاسدة تخشى من عدم الحصول على حصة لها من تلك العقود والتي تعودت دائما على الاستحواذ عليها في تلك الوزارات".واضاف الكناني، ان "الاتفاقية مع الصين تصب بمصلحة كل ابناء الشعب العراقي، وهناك عملية خلط بالفهم بين المعاهدات والاتفاقيات لدى البعض"، لافتا الى ان "الاتفاقية مع الصين ستتصدى للعديد من المشاريع بقطاعات الصحة والتربية والطرق وباقي الخدمات والتي ترتبط مباشرة بحاجة المواطن".

واكد الكناني، ان "هناك ضغط من الجانب الامريكي لعدم المضي بالاتفاقية مع الصين لانها ان تحققت فان العراق ستخلص من الهيمنة الامريكية في جميع المجالات".



وتثير الاتفاقية الصينية مع العراق التي ابرمها رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي في ايلول من العام 2019، لغطاً في الاوساط السياسية والاجتماعية بين مؤيد ورافض، حيث دعت قوى سياسية الى تنفيذها في الحال في وقت تحذر قوى اخرى من تطبيقها وعدم وضوح فقراتها.