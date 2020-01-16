مكتبه: المرجع السيستاني تعرض لكسر بعظم الفخذ وستجرى له عملية اليوم

اعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الخميس، ان المرجع تعرض لكسر بعظم الفخذ، مبينا انه سيتم اجراء عملية له اليوم.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "سماحة السيد (دام ظلّه) تعرض الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى ادى الى كسر في عظم الفخذ".

واضاف انه "ستجرى له عملية جراحية هذا اليوم باشراف فريق طبي عراقي".