فتاة تموت من 'الجوع' لإنقاذ شقيقها! (صور)

أثارت صورة الفتاة وو هوايان، التي كان وزنها يزيد قليلا عن 20 كغ، حالة من الغضب العارم في الصين.

وتم نقل الفتاة للمستشفى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد معاناتها من صعوبة التنفس، لتنهال التبرعات لمساعدتها بعد انتشار قصتها.



وقال شقيق الفتاة الذي لم يكشف عن اسمه، إن شقيقته كانت تبلغ من العمر 24 عاما عند الوفاة.وأوضح الأطباء أن الفتاة عانت من مشاكل في القلب والكلى بسبب تناول كميات قليلة من الطعام على مدار خمس سنوات.

وفقدت وو هوايان والدتها عندما كانت في الرابعة من عمرها، ثم توفي والدها وهي لا تزال في المدرسة، وكانت جدتهما تتولى رعاية الفتاة وشقيقها، ثم تولى المهمة عمهما وعمتهما بتوفير 300 يوان شهريا فقط.

وظلت الفتاة تنفق أغلب الأموال على علاج شقيقها الأصغر، الذي كان يعاني من مشاكل في الصحة العقلية.

وأنفقت وو هوايان على نفسها يوانين فقط يوميا، وعاشت لمدة خمس سنوات على تناول الفلفل والأرز، وعندما نقلت إلى المستشفى، كان طولها 135 سم فقط.

وأكد الأطباء أن الفتاة كانت تعاني من سوء تغذية وصلت لتساقط شعر حواجبها ونصف شعر رأسها.