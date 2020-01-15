أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأربعاء، أن مسؤولية الحشد الشعبي أصبحت كبيرة، فيما أشار إلى انه المطلوب الآن تجاوز الآلام بتاكيد حضور الشهداء.
وأضاف الفياض، أن "الدماء الطاهرة للشهيد المهندس ورفاقه أعادت الوعي والإدراك وأعادت تعريف الحشد وقيمته في نفوس الامة"، لافتا إلى أن "الشهداء سيبقون قناديل على هذا الطريق وسنبقى نستذكر الدروس التي عايشناها معهم فهم كانوا يمثلون روح الحشد وقيمه العليا".
وأوضح، أن "سليماني دعم العراق في حربه ضد داعش منذ الايام الأولى وسنذكره بالعرفان ونشكر كل سعي قام به".
ولفت الفياض إلى أن "المطلوب اليوم تجاوز الآلام وتجاوز هذه المصيبة ليس بنسيان الشهداء بل بتأكيد حضورهم"، مشيرا إلى أن "مسؤوليتنا اصبحت كبيرة ويجب ان نزيد عزمنا واصرارنا وهمتنا في هذا الطريق".
وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، على "ضرورة العمل على استكمال كافة النواقص وان لا يشعر المقاتلون بأي نقص"، لافتا إلى ان "الحشد الشعبي يهون دون بقائه كل شيء لأن اسمه اصبح لصيقا بالعراق".
وشدد الفياض على البقاء "اوفياء للمرجعية الدينية العليا التي اطلقت شرارة الجهاد في العراق ووصفت شهداءنا بأنهم قادة النصر وابطاله"، مؤكدا "اننا سنبقى نفتخر بأنهم قادتنا الى النصر".
كانت هذه تفاصيل خبر الفياض: مسؤوليتنا اصبحت كبيرة والمطلوب تجاوز الآلام بتأكيد حضور الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.