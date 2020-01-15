سائرون: تظاهرة الجمعة ستكون مدوية لإجهاض ما تبقى من المشروع الأميركي

اعتبر عضو تحالف سائرون علاء الربيعي، الأربعاء، ان تظاهرة الجمعة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ستكون مدوية لإجهاض ما تبقى من المشروع الأميركي.
وقال الربيعي في بيان تلقت الخليج 365، إن "التظاهرة المليونية التي دعى لها الزعيم الوطني السيد مقتدى الصدر والتي من المقرر ان تنطلق الجمعة بعد المقبلة ستكون الضربة القاسمة لإجهاض ما تبقى من المشروع الاميركي في العراق".
وأضاف أن "التظاهرة المقبلة هي دعوى للمشاركة لكل الوطنيين الذين يطالبون بإبعاد التدخل الخارجي سواء من اميركا او غيرها"، مبيناً أننا "في تحالف سائرون نجدد موقفنا الرافض لكل انواع التدخل الخارجي بالشأن العراقي سواء كان شرقيا او غربياً".
وفيما يتعلق بالاتفاقية الصينية العراقية، أوضح الربيعي أن "هذه الاتفاقية اذا ما كتب لها النجاح فمن الممكن ان تحقق قفزة نوعية بالجانب الاقتصادي والعمراني في العراق وستعجل حركة الاستثمار مما يؤدي الى خلق فرصة استثمارية اكبر واقوى مستقبلاً".
وأضاف أن "التظاهرة المقبلة هي دعوى للمشاركة لكل الوطنيين الذين يطالبون بإبعاد التدخل الخارجي سواء من اميركا او غيرها"، مبيناً أننا "في تحالف سائرون نجدد موقفنا الرافض لكل انواع التدخل الخارجي بالشأن العراقي سواء كان شرقيا او غربياً".
وفيما يتعلق بالاتفاقية الصينية العراقية، أوضح الربيعي أن "هذه الاتفاقية اذا ما كتب لها النجاح فمن الممكن ان تحقق قفزة نوعية بالجانب الاقتصادي والعمراني في العراق وستعجل حركة الاستثمار مما يؤدي الى خلق فرصة استثمارية اكبر واقوى مستقبلاً".
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