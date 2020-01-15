أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، ضرورة العمل على تجنب التصعيد، داعياً الدول الأوروبية إلى دعم العراق ونزع فتيل الأزمات.
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء البحث في مستجدات الأوضاع السياسية وتداعيات الأزمة التي تشهدها المنطقة اثر الصراع الأميركي الإيراني".
وأكد المالكي، بحسب البيان، أن "العراق يسعى لتعزيز علاقاته مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والتعاون في مختلف المجالات"، مشدداً على "ضرورة العمل على تجنب التصعيد والسعي لقيام جميع الدول، وخصوصا الدول الاوربية بدورها بدعم العراق ونزع فتيل الأزمات وتجنيب العالم الصراعات والحروب".
من جانبهما، أبدى السفيران الأميركي والفرنسي، "اهتمامهما بالوضع العراقي وضرورة التهدئة وإبعاده عن الصراعات واحترام سيادته ووحدة أراضيه".
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي للسفيرين الأميركي والفرنسي: من الضروري العمل على تجنب التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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