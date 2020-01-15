وزير الخارجية القطري من بغداد: زيارتنا لابعاد العراق عن التصعيد في المنطقة

اكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاربعاء، ان زيارته لبغداد جاءت لابعاد العراق عن التصعيد في المنطقة.

وقال آل ثاني في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم في بغداد وتابعته الخليج 365، "نؤكد على خفض التصعيد وادارة الامور بحكمة وابعاد العراق عن ساحة الصراعات السياسيية والتصعيد في منطقتنا"، مبينا ان "المنطقة تمر اليوم في مرحلة متوترة جدا ويجب على كافة الدول السعي الى التهدئة".

واضاف "اجرينا اتصالات مع الدول الصديقة للحد من التصعيد"، مشيرا الى ان "الدوحة تدعم سيادة العراق ووحدة اراضيه ومستمرة بدعم العراق حكومة وشعبا".

Advertisements

واكد "نسعى ان لايكون هناك استقرار في اسرع وقت بالعراق"، موضحا "اننا سنبحث مع القيادة العراقية تخفيض التصعيد وابعاد العراق عن الصراع".

ووصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الاربعاء، إلى بغداد، في زيارة لبحث آخر التطورات في المنطقة.