اكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاربعاء، ان زيارته لبغداد جاءت لابعاد العراق عن التصعيد في المنطقة.
وقال آل ثاني في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم في بغداد وتابعته الخليج 365، "نؤكد على خفض التصعيد وادارة الامور بحكمة وابعاد العراق عن ساحة الصراعات السياسيية والتصعيد في منطقتنا"، مبينا ان "المنطقة تمر اليوم في مرحلة متوترة جدا ويجب على كافة الدول السعي الى التهدئة".
واضاف "اجرينا اتصالات مع الدول الصديقة للحد من التصعيد"، مشيرا الى ان "الدوحة تدعم سيادة العراق ووحدة اراضيه ومستمرة بدعم العراق حكومة وشعبا".
واكد "نسعى ان لايكون هناك استقرار في اسرع وقت بالعراق"، موضحا "اننا سنبحث مع القيادة العراقية تخفيض التصعيد وابعاد العراق عن الصراع".
ووصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الاربعاء، إلى بغداد، في زيارة لبحث آخر التطورات في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية القطري من بغداد: زيارتنا لابعاد العراق عن التصعيد في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.