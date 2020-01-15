المحكمة الاتحادية تكشف عن احكامها بخصوص التربية والتعليم

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قضاء المحكمة الاتحادية العليا نظر خلال العام الماضي عدداً من الدعاوى دستورية التي تتعلق بالتربية والتعليم".

وأضاف الساموك، أن "المحكمة أصدرت حكماً بأنصاف المحاضرين، ووجوب احتساب خدمتهم للأغراض كافة، خلال مدة المحاضرات؛ لأن ذلك يمثل جزاءً عادلاً لجهودهم".



وأشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا ردت طلب إلغاء تخصيص أراض وقروض للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، واعتبرت أن ذلك من حق من حقوقهم ولا يجوز الغاؤه".

وتابع، أن "المحكمة رسخت المبادئ الدستورية بشان المساواة بين التعليم الحكومي والاهلي، وردت الطعن الوارد على قانون يوفّر أموالاً لبناء المدارس ورياض الأطفال، وذهبت إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد في عملية التعليم المجاني".