بالوثيقة.. النزاهة النيابية تخاطب وزارة المالية لإيقاف مستحقات كردستان

خاطب رئيس لجنة النزاهة النيابية ثابت العباسي، وزارة المالية بإيقاف مستحقات كردستان بسبب "امتناع" الإقليم عن تحويل الإيرادات المترتبة بذمته إلى خزينة الدولة.

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