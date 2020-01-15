المسابقات الاسبانية تعلن عقوبة 'بطل السوبر'

رياضة 2020-01-15 | 13:16 315 مشاهدة أعلنت لجنة المسابقات الإسبانية التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ، فيدي فالفيردي، بعد طرده في نهائي كأس السوبر. وتحصل فالفيردي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 115 من أحداث الشوط الإضافي الثاني بعد عرقلة من الخلف لمهاجم أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا ، عند انفراده بمرمى الحارس، تيبو كورتوا. وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "اللجنة فالفيردي بالإيقاف مباراة واحدة عن ريال مدريد وبالتالي لن يشارك أمام إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني".



وكتب الحكم سانشيز مارتينيز، في تقريره الرسمي أن سبب الطرد هو إعاقة فالفيردي للاعب الخصم ومنعه من فرصة محققة للتسجيل. وكتب الحكم سانشيز مارتينيز، في تقريره الرسمي أن سبب الطرد هو إعاقة فالفيردي للاعب الخصم ومنعه من فرصة محققة للتسجيل. ويلتقي ريال مدريد وإشبيلية يوم السبت المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو".



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