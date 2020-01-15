كانت واثقة للغاية من نفسها، وسارعت للإجابة على سؤال في مسابقة تلفزيونية، لكن إجابتها كانت خاطئة وخسرت الجائزة المقدرة بـ10 آلاف دولار أميركي.
وتبارت إيف مع متنافس آخر حول سؤال واحد، سيحصل بموجبه الفائز على مبلغ 10 آلاف دولار، وكان السؤال: ما الطعام المفضل لباباي (شخصية رسوم الكرتون المعروفة)؟
سارعت إيف للإجابة: الدجاج، وهي تتمايل وترقص في إشارة مفرطة على الثقة في الإجابة، ثم وقع الخبر عليها كالصاعقة عندما علمت أن إجابتها خاطئة
وفي المقابل، نطق منافسها بالإجابة الصحيحة: السبانخ، ونال الجائزة المجزية.
وقالت إيف بعد انتهاء المسابقة إن الأمر اختلط عليها، إذ اعتقدت أن مقدم البرنامج سأل عن "بوبايز"، سلسلة المطاعم الأميركية الشهيرة، التي تبيع الدجاج المقلي.
لكن يبدو أنها لم تسمع السؤال جيدا، إذ إن المقدم قال "باباي" مضيفا له حرف "س" الخاص بالملكية في اللغة الإنجليزية.
لكن الحظ ابتسم في وقت لاحق للفتاة الكندية، إذ أعلنت مطاعم "بوبايز"، أنها اتصلت بـ"إيف" ومنحتها قسائم شراء من المطاعم بقيمة 10 آلاف دولار، تعويضا عن الجائزة.
كانت هذه تفاصيل خبر خسرت 10 آلاف دولار بسبب 'حرف'.. ثم جاء 'التعويض السخي' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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