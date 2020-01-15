بغداد تعوّل على الجهود القطرية.. هذا ما سيبحثه آل ثاني في زيارته اليوم

اكد مصدر مسؤول، ان الحكومة العراقية تعوّل على الجهود القطرية للتهدئة في المنطقة، فيما اشار الى ان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيبحث في بغداد اليوم عددا من الملفات المهمة.

وقال المصدر ان "الحكومة العراقية تعوّل على ما وصفها بالجهود القطرية الحالية للتهدئة ومنع الانزلاق لأي مواجهة مباشرة في المنطقة"، مبينا أن "زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني هي الثانية من نوعها إلى بغداد".

واضاف ان "آل ثاني سيبحث ضبط جميع الأطراف لمواقفها، وبذل الجهود لتبديد الأجواء المشحونة بالمنطقة من جميع الأطراف"، مبيناً أن الجهود القطرية الحالية تلقى اهتماماً عراقياً كبيراً، كونها تصبّ في النهاية في استقرار العراق، لأن أي انزلاق لمواجهة أو احتكاك عسكري من أي مستوى أو نوع، يعني أن العراق سيكون ساحته الرئيسة".

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ولفت إلى أن "وزير الخارجية القطري سيلتقي مع المسؤولين العراقيين، بمن فيهم رئيسَا الوزراء والجمهورية".

ووصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الاربعاء، إلى بغداد، في زيارة لبحث آخر التطورات في المنطقة.