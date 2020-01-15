الاعلام الرقمي: الواتساب والتيك توك يتصدران التطبيقات الاكثر تحميلا عام 2019

أفاد مركز الإعلام الرقمي، بان "الواتساب" هو التطبيق الأكثر تحميلاً في عام 2019 يليه تطبيق "TiKTok" الذي قفز مرتبتين مقارنة بترتيب 2018 والذي حقق نمواً مذهلاً في عدد التحميلات اوصله لقائمة التطبيقات العشرة الاكثر تحميلاً والتي لم يكن ضمنها في 2017.

وأضاف المركز، أن "المركز الثالث والرابع والخامس كان من نصيب ماسنجر فيسبوك، والفيسبوك، والانستغرام على التوالي، وهي كلها مملوكة لشركة الفيسبوك، بينما حصل اليوتيوب على المركز الثامن والسناب شات على المركز التاسع، وتويتر على المركز عشرين بحسب احصائية شركة ‏Sensor Tower السنوية حول التطبيقات".



وأوضح المركز أن "تطبيق الواتساب حصل على قرابة 850 مليون تحميل، بينما حصل التيك توك على قرابة 740 مليون تحميل، و720 مليون للماسنجر، و680 مليون للفيسبوك، و440 مليون للانستغرام"، مبيناً أن "عدد تحميلات التطبيقات الكلية التي قام بها المستخدمون على متجري اب ستور وغوغل بلي في عام 2019 هي 114.9 مليار عملية تحميل".