إسرائيل تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الأربعاء، أن ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر سيبدأ اليوم. وأضافت الوزارة في بيان، أن هذا يمثل "تطورا مهما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال في مصر".



وبموجب اتفاقيات تم ابرامها في العامين الماضيين وجرى تحديثها في الربع الأخير 2019، تصدّر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما مقبلة.

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