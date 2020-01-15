قصف تركي في سنجار غرب نينوى

افادت وسائل اعلام، اليوم الاربعاء، بأن قصفا تركيا استهدف مقرا عسكريا في سنجار غرب محافظة نينوى.
وقالت تقارير اعلامية، إن القوات التركية نفذت، اليوم، قصفا استهدف مقرا يعتقد انه لحزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار (غرب محافظة نينوى)، شمالي العراق.
ورجحت تقارير اعلامية، أن يكون القصف قد أسفر عن ضحايا، دون مزيد من التفاصيل.
ورجحت تقارير اعلامية، أن يكون القصف قد أسفر عن ضحايا، دون مزيد من التفاصيل.
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