بالصور.. تظاهرة امام مصرف الرشيد في بغداد

تظاهر العشرات من موظفي مصرف الرشيد في بغداد، الاربعاء، امام المصرف في بغداد للمطالبة باقالة مدير المصرف.

وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من موظفي مصرف الرشيد في منطقة الشورجة ببغداد، للمطالبة باقالة مدير المصرف رشاد العاني.

واضاف المراسل ان المتظاهرين هددوا بالاستمرار في تظاهراتهم لحين الاستجابة لمطلبهم، مشيرا الى انهم اتهموا المدير بالتورط في قضايا فساد مالي وتقليص نسبة الحوافز من 20% الى 10%.

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