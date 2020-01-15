البارزاني ومسؤول عسكري بريطاني: الحرب ضد داعش لم تنته بعد

وقال مكتب البارزاني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل، وفداً عسكرياً بريطانياً رفيع المستوى برئاسة السير جون لوريمر كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط ".وأشار البيان، إلى أن اللقاء شهد "جرى التباحث بشأن آخر المستجدات على الساحة العراقية والمنطقة".

وأكد الجانبان، بحسب البيان، على "ضرورة تهدئة الأوضاع وحل النزاعات بالحوار والسبل السلمية"، كما شددا على أن "الحرب ضد داعش لم تنته بعد، وبما يحتم على المجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة العراق وإقليم كوردستان بمجال مكافحة الإرهاب".