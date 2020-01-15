الامن النيابية تستضيف قادة امنيين في المحافظات التي شهدت 'قتل وخطف'

اكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، الاربعاء، ان اللجنة ستستضيف اليوم عددا من القيادات الامنية في بعض المحافظات التي شهدت تكرار حالات القتل والخطف، مشددا على ان اللجنة سيكون لها موقف قوي وصارم لمحاسبة المقصرين في هذا الملف.
وقال الزيادي في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك زيادة بحالات الخطف والقتل تم ملاحظتها بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة في بعض المحافظات التي فيها تظاهرات"، مبينا ان "اللجنة ناقشت هذا الامر وستعمل على استضافة القيادات الامنية ببعض المحافظات وسيتم اعداد تقرير بهذا الشان ومحاسبة المقصرين في الواجبات".
واضاف الزيادي، ان "اللجنة ستستضيف اليوم عددا من القيادات الامنية في المحافظات التي كثرت فيها حالات القتل والخطف"، لافتا الى ان "اللجنة وبعد اللقاء معهم والاستماع لما لديهم من معلومات حول تلك الحوادث سيكون لنا توصيات قد تتضمن المطالبة بالاعفاء او الاحالة للتحقيق لمن يثبت تقصيرهم بالعمل"، معتبرا أنه "من غير المعقول تكرار حالات الخطف والقتل بشكل يومي في بعض المحافظات دون اي رادع ويتم تثبيت الجريمة ضد مجهول".
واكد الزيادي، ان "اللجنة ستعمل على متابعة تلك الحالة وسنتابع القادة المقصرين بعملهم"، لافتا الى انه "تم تقديم عدد من المطالعات لاستدعاء بعض القادة الميدانيين كقيادات الشرطة والاستخبارات وقيادة العمليات لغرض الاستماع منهم عن اسباب هذا التقصير بالعمل".
واضاف الزيادي، ان "اللجنة ستستضيف اليوم عددا من القيادات الامنية في المحافظات التي كثرت فيها حالات القتل والخطف"، لافتا الى ان "اللجنة وبعد اللقاء معهم والاستماع لما لديهم من معلومات حول تلك الحوادث سيكون لنا توصيات قد تتضمن المطالبة بالاعفاء او الاحالة للتحقيق لمن يثبت تقصيرهم بالعمل"، معتبرا أنه "من غير المعقول تكرار حالات الخطف والقتل بشكل يومي في بعض المحافظات دون اي رادع ويتم تثبيت الجريمة ضد مجهول".
واكد الزيادي، ان "اللجنة ستعمل على متابعة تلك الحالة وسنتابع القادة المقصرين بعملهم"، لافتا الى انه "تم تقديم عدد من المطالعات لاستدعاء بعض القادة الميدانيين كقيادات الشرطة والاستخبارات وقيادة العمليات لغرض الاستماع منهم عن اسباب هذا التقصير بالعمل".
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