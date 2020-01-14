وفاة مدير مرور الديوانية

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن مدير مرور الديوانية توفي اثر نوبة قلبية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مدير مرور الديوانية العميد زيد العصامي توفي قبل قليل اثر نوبة قلبية".



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