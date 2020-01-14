خلية الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن هجوم 'داعش' في صلاح الدين

اصدرت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، بيانا بشأن هجوم "داعش" في صلاح الدين.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عصابات داعش الإرهابية تعرضت على أحدى نقاط المقر المسيطر في الدجيل /فوج طوارئ صلاح الدين الرابع، في منطقة شيخ إبراهيم على سور بغداد".
واضافت ان "ذلك ادى الى استشهاد منتسبين إثنين وجرح خمسة آخرين بينهم ضابط".
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