التحالف الدولي يعلق على قصف معسكر التاجي شمالي بغداد

علق التحالف الدولي، الثلاثاء، على قصف معسكر التاجي شمالي بغداد.
وقال التحالف في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "قوات التحالف الدولي لم تتعرض الى اية اضرار من الهجوم الذي استهدف معسكر التاجي شمال بغداد".
يذكر ان معسكر التاجي شمال بغداد تعرض في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، الى قصف بثمانية صواريخ كاتيوشا، ما ادى الى الحاق اضار مادية وتسجيل ثلاثة اصابات.
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