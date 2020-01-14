عبد المهدي والحلبوسي يؤكدان على تعزيز الصداقة مع دول العالم منها الولايات المتحدة

بحث رئيسا الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي، الثلاثاء، مسألة تواجد القوات الأجنبية وقرار مجلس النواب حولها، فيما اكدا على تعزيز الصداقة مع دول العالم منها الولايات المتحدة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي"، مبينا انه "تم بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد".

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واضاف انه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في مختلف القضايا الراهنة، وتداعيات الأزمة الحالية في المنطقة، ومسألة تواجد القوات الأجنبية، وقرار مجلس النواب حولها"، مشيرا الى ان "الرئيسين اكدا في بيان مشترك أن وجود الثقة بين القادة كفيل بحل جميع القضايا، سواء الداخلية منها أم الخارجية، وأن الأزمة الحالية خطيرة، وتتطلب التعاون والتنسيق، وسد كل الثغرات التي يمكن أن تُستغل في هذه الظروف".

وتابع انهما "أكدا على أهمية الاستمرار بإقامة علاقات متوازنة، وعدم الدخول في سياسة المحاور والعقوبات، وإقامة علاقات تعاون جيدة مع جميع دول الجوار، وتعزيز الصداقة مع دول العالم ومنها الولايات المتحدة، وحفظ مصالح بلدنا وسيادته، ورفض التدخل بشؤونه الداخلية، والمضي مع أي قرار يحفظ مصلحة العراق واستقراره وأمنه وسيادته، وتجنيبه المخاطر المستقبلية، مع أهمية أن يكون العراق نقطة سلام، وفي منأى عن الصراعات، فضلا عن ضرورة العمل المشترك، ومعالجة كل الثغرات التي يمكن أن تستغلها داعش، وأهمية تعاون الجميع؛ من أجل أن تفرض الدولة والحكومة سلطتها وهيبتها لحفظ مصالح العراق وتحقيق تطلعات شعبه".