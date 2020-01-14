محافظ صلاح الدين: داعش استهدف نقطة مرابطة وتم التصدي واحباط الهجوم

اعلن محافظ صلاح الدين عمار الجبوري، الثلاثاء، ان عناصر من تنظيم "داعش" استهدفوا نقطة مرابطة امنية، مبينا انه تم التصدي واحباط الهجوم. وقال الجبوري في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر من تنظيم داعش هاجموا نقطة مرابطة تابعة للفوج الرابع بشرطة صلاح الدين في المحافظة، ما ادى الى استشهاد شرطي واصابة اخر بجروح". واضاف انه "تم التصدي للهجوم الارهابي واحباطه وتكبيده خسائر فادحة".

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