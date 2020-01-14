صواريخ كاتيوشا تستهدف قاعدة التاجي شمال بغداد

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بعقوبة: استهدفت صواريخ كاتيوشا مساء الثلاثاء قاعدة التاجي الجوية العراقية شمال العاصمة بغداد حيث تتمركز قوات من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في آخر الهجمات على المصالح الأميركية في العراق، بحسب ما أعلنت السلطات.

ولم يشر بيان خلية الإعلام الأمني الرسمية إلى عدد الصواريخ وإذا ما أصابت قاعدة التاجي، غير أنها أكدت عدم وقوع ضحايا.

