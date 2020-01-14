الشعلان لـ الخليج 365: إذا سار 'القرض الصيني' بالشكل الصحيح سينعكس أثره على الديوانية

وقال الشعلان في حديث لـ الخليج 365، إن "الديوانية ليست بحاجة إلى مبالغ مالية هائلة، بقدر ما هي بحاجة إلى مبالغ على قدر احتياج المحافظة وتأتي بصفقة واحدة تنتشل المحافظة باقضيتها ونواحيها من خدمات تجارية وصناعية وغيرها".وأضاف أن "القرض الصيني (الاتفاقية الصينية العراقية) إذا سار بالشكل الصحيح فسينعكس أثره على المحافظة "، مبيناً أن "اجتماع مجلس الوزراء اليوم تمت مناقشة اهم المشاريع التي سيتم تقديمها لبدء التنفيذ بها".

وأوضح الشعلان، ان "هناك اجتماعات أخرى مع مجلس الوزراء، وسيتم إعداد الحاجة الكاملة لمحافظة الديوانية، ونعطيها لهم ليأتوا وينفذوها في المحافظة".

وأشار إلى أن "المحافظة لديها أربعة مشاريع وهي القطاع الصحي والسكني والصناعي والزراعي وهو الأهم، بحاجة إلى العمل بصورة مكثفة".



وأكد الشعلان: "إذا اعدنا أحياء المناطق الزراعية سنعيد الناس الى الزراعة وستكون هناك هجرة عكسية من المدن الى القرى".