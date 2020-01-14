اندلاع حريق داخل مخازن لتخزين المفروشات الخاصة بالمواكب الحسينية وسط كربلاء

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باندلاع حريق داخل مخازن لتحزين المفروشات الخاصة بالمواكب الحسينية وسط محافظة كربلاء.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عدداً من المجهولين أقدموا، اليوم، على إحراق مخازن لتخزين المفروشات الخاصة بالمواكب الحسينية وسط محافظة كربلاء".
وأضاف ان "كوادر الدفاع المدني توجهت إلى مكان الحريق للعمل على إخماده".
وأضاف ان "كوادر الدفاع المدني توجهت إلى مكان الحريق للعمل على إخماده".
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