مقتل ضابط في مكافحة المخدرات بهجوم مسلح شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمقتل ضابط في مكافحة المخدرات بهجوم مسلح شمالي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة هاجمت ضابطا برتبة ملازم منسوب الى مكافحة المخدرات في منطقة الكاظمية". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الهجوم "اسفر عن مقتل الضابط"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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