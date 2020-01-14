القبض على متهم ببيع المستمسكات المزورة في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على متهم ببيع المستمسكات المزورة في العاصمة. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز مكتب الكرامة التابعة الى مديرية مكافحة اجرام بغداد وبعد جمع المعلومات والتحري تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه ببيع المستمسكات المزورة".



وأضافت انه "تم ضبط بحوزته عدد من المستمسكات المزورة وخالية من المعلومات وغير مختومة"، مؤكدة أنه "تم عرض اوراقه التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفه وفق احكام المادة (٢٩٨/٢٨٩ ق.ع)".

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