الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال ثلاثة 'ارهابيين' في الموصل

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن اعتقال ثلاثة "ارهابيين" في الموصل.
وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع استخبارات لواء ٧٥ ( قيادة عمليات نينوى ) تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين في قرية ابو جرادي التابعة إلى ناحية حمام العليل ايمن الموصل".
وأضاف البيان ان المعتقلين "هم من العناصر الإرهابية التي قدمت معلومات لعصابات داعش الإرهابية عن قطعاتنا الأمنية والمتعاونين معها قبل التحرير ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب".
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