اصابة لاعب اثناء مشاجرة وسط بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باصابة لاعب اثناء مشاجرة وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة من الاشخاص قاموا بالتشاجر واستخدام الاسلحة الخفيفة مع لاعب احد الاندية وصديقه ضمن منطقة العطيفية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المشاجرة اسفرت عن اصابة اللاعب بطلق ناري ضمن منطقة القدم"، مشيرا الى أنه "تم القبض على احد مطلقي العيارات النارية وهروب الباقين الى جهة مجهولة".
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