إصابة طالب جامعي بعد محاولة مسلحين اختطافه في السعدون

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة طالب جامعي بعد محاولة مسلحين اختطافه في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة حاولت حاولت خطف طالب جامعي ضمن مقتربات منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد". وأضاف أن "الطالب أصيب بمنطقة الرأس بالأسلحة البيضاء وتمكن من الهروب منهم"، مبيناً أن "المجموعة المسلحة لاذت بالفرار".





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