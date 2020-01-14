الصدر يدعو الى تظاهرة مليونية سلمية تندد بالوجود الاميركي

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، إلى تظاهرة مليونية سلمية موحدة تُندد بالوجود الأمريكي وبانتهاكاته.
وقال الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليها الخليج 365، إن "سماء العراق وأرضه وسيادته تُنتهك من قبل القوات الغازية، فإلى ثورة عراقية لا شرقية ولا غربية يكاد نصرها يفيء على العراق واهله بالخير والبركات، فهبوا يا جند الله وجند الوطن الى مظاهرة مليونية سلمية موحدة تُندد بالوجود الامريكي وبانتهاكاته".
وأضاف :"أجمعوا أمركم ولا تتوانوا.. فعراقكم وحوزتكم تستصرخكم فلا تُقصروا.. وأنا على يقين أنكم ستُبروهنون للجميع بأنكم لن تركعوا للإستكبار العالمي بل لن نركع إلا لله".
وأوضح الصدر، :"ولنا بعد ذلك وقفات شعبية وسياسية وبرلمانية تحفظ للعراق وشعبه الكرامة والسيادة".
وأضاف :"أجمعوا أمركم ولا تتوانوا.. فعراقكم وحوزتكم تستصرخكم فلا تُقصروا.. وأنا على يقين أنكم ستُبروهنون للجميع بأنكم لن تركعوا للإستكبار العالمي بل لن نركع إلا لله".
وأوضح الصدر، :"ولنا بعد ذلك وقفات شعبية وسياسية وبرلمانية تحفظ للعراق وشعبه الكرامة والسيادة".
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