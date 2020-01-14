مجلس النواب يرفع جلسته الى الاحد المقبل

وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي قرر، اليوم، رفع جلسة المجلس إلى يوم الاحد المقبل".

وأضاف المصدر، أن "الجلسة شهدت انهاء القراءة الأولى لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية".



وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، وحضور 174 نائباً.