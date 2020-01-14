أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن العراق قادر على تجاوز كل الصعوبات، مبيناً أن علاقات العراق الخارجية في أفضل حالاتها.
وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم، برئاسة عادل عبدالمهدي، وناقش المواضيع المعدة لجدول الأعمال واصدر عدداً من القرارات ".
وشدد عبد المهدي بحسب البيان، على ان "العراق قوي وقادر على تجاوز كل الظروف الصعبة والمعقدة ، وان علاقات العراق الخارجية في افضل حالاتها"، مؤكداً على "أهمية إحترام حقوق المواطنين والإستماع لآرائهم والعمل وفق الدستور والقانون لبسط سلطة الدولة".
وأشار رئيس الوزراء، الى "تصميم الحكومة على منع بقاء السلاح خارج الدولة، وضرورة تواصل الجهود لمواجهة بقايا داعش واحباط محاولاتها لإستغلال الظروف".
وشدد عبد المهدي بحسب البيان، على ان "العراق قوي وقادر على تجاوز كل الظروف الصعبة والمعقدة ، وان علاقات العراق الخارجية في افضل حالاتها"، مؤكداً على "أهمية إحترام حقوق المواطنين والإستماع لآرائهم والعمل وفق الدستور والقانون لبسط سلطة الدولة".
وأشار رئيس الوزراء، الى "تصميم الحكومة على منع بقاء السلاح خارج الدولة، وضرورة تواصل الجهود لمواجهة بقايا داعش واحباط محاولاتها لإستغلال الظروف".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي: العراق قادر على تجاوز كل الصعوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.