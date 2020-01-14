- 1/2
- 2/2
أعلنت شركة متخصصة في صناعة اللحوم من مواد نباتية مؤخرا، أنها تمكنت من إنتاج شريحة لحم "ستيك" من البازلاء وعصير جذور الشمندر.
واعتمد فريق الشركة على التقنية ثلاثية الأبعاد للطباعة، وذلك في تقطيع المكونات وتحويلها إلى أجزاء صغيرة، بغرض محاكاة نسيج الـ"ستيك"الحيواني.
وأوضحت الشركة أن منتجها سيوزع في أسواق كل من إسبانيا وإيطاليا، خلال العام 2021، وهو ما يتيح بديلا من "الستيك" للنباتيين.
ورغم أن الشكل يبدو مشابها تماما للـ"ستيك"، إلا أن المذاق سيشهد مزيدا من التحسين، بحسب ما أكده مسؤولو الشركة، في تصريح صحفي.
ولأجل إنتاج هذه الشريحة من اللحم، اعتمدت الشركة على تقنية متطورة تنتج أليافا يتراوح قطرها بين 100 و500 ميكرون.
أما سعر هذه الشريحة فلن يكون باهظا، بل سيكون في متناول الجميع لأنه لن يتعدى 1.5 دولار، ومن المرتقب أن يهبط بشكل أكبر في حال تطور الإنتاج.
وتعد "نوفا ميت" واحدة من عدة شركات تعكف حاليا على إنتاج لحوم من أصل نباتي، سواءً لإرضاء الأشخاص النباتيين، أو من يفضلون أكل الخضار لأسباب صحية.
كانت هذه تفاصيل خبر انتاج شريحة لحم 'لذيذة' للنباتيين فقط! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.