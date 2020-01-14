- 1/2
- 2/2
2020-01-14 | 16:09
7,807 مشاهدة
غادر المنتخب الاولمبي منافسات بطولة آسيا تحت 23 عاماً من الباب الضيق، بتعادله امام تايلند 1-1 في المواجهة التي اقيمت على استاد راجامانجالا الملعب الدولي في بانكوك.
خمس دقائق كانت كافية لتقضي على حلم الاولمبي في المنافسة بعدما احتسب حكم المباراة ادهم مخادمة ركلة جزاء لتايلند بعد عودته للفيديو المساعد "VAR"، ليترجمها جارينساك ونجورن الى هدف في الدقيقة 6، لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة.
الشوط الثاني زاد الاولمبي العراقي من زخمه الهجومي، وخلق العديد من الفرص لينجح في ترجمة احداها الى هدف في الدقيقة 49 عن طريق محمد قاسم، لكن ذلك لم يكن كافياً فالاولمبي كان يحتاج للفوز فقط كي يضمن التأهل.
الشوط الثاني زاد الاولمبي العراقي من زخمه الهجومي، وخلق العديد من الفرص لينجح في ترجمة احداها الى هدف في الدقيقة 49 عن طريق محمد قاسم، لكن ذلك لم يكن كافياً فالاولمبي كان يحتاج للفوز فقط كي يضمن التأهل.
التعادل وضع العراق في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما منح تايلند نقطة كانت كافية لتاهله كوصيف لاستراليا المتصدرة برصيد 5 رنقاط.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر 'VAR' يقضي على امال الاولمبي وينهي مشواره في نهائيات آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.