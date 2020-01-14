'VAR' يقضي على امال الاولمبي وينهي مشواره في نهائيات آسيا

خمس دقائق كانت كافية لتقضي على حلم الاولمبي في المنافسة بعدما احتسب حكم المباراة ادهم مخادمة ركلة جزاء لتايلند بعد عودته للفيديو المساعد "VAR"، ليترجمها جارينساك ونجورن الى هدف في الدقيقة 6، لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة.الشوط الثاني زاد الاولمبي العراقي من زخمه الهجومي، وخلق العديد من الفرص لينجح في ترجمة احداها الى هدف في الدقيقة 49 عن طريق محمد قاسم، لكن ذلك لم يكن كافياً فالاولمبي كان يحتاج للفوز فقط كي يضمن التأهل.

التعادل وضع العراق في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما منح تايلند نقطة كانت كافية لتاهله كوصيف لاستراليا المتصدرة برصيد 5 رنقاط.