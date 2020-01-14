العامري يعلن تأييده للتظاهرة المليونية التي دعا اليها الصدر

اعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء، عن تأييده للتظاهرة المليونية التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضد الوجود الأمريكي، داعياً الشعب العراقي بكافة مكوناته للمشاركة بها.
وقال مكتب العامري في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الاخير "اعلن عن تأييده للتظاهرة المليونية التي دعا اليها السيد الصدر".
ودعا العامري بحسب البيان الشعب العراقي بكافة مكوناته الى "الخروج بالتظاهرة المليونية التي دعا اليها السيد مقتدى الصدر واعلان رفضهم للاحتلال الامريكي والاجنبي لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة ارضا وسماءً".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، اليوم الثلاثاء، إلى تظاهرة مليونية سلمية موحدة تُندد بالوجود الأمريكي وبانتهاكاته.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، اليوم الثلاثاء، إلى تظاهرة مليونية سلمية موحدة تُندد بالوجود الأمريكي وبانتهاكاته.
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