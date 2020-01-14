سقوط طائرة مقاتلة مصرية ومقتل قائدها

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي في بيان أطلعت عليه الخليج 365، إنه "في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب".

وأضاف أن "سقوط الطائرة أسفر عن إستشهاد قائدها"، مبيناً انه "جاري تحديد سبب سقوط الطائرة".

