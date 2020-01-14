الفوادي يناشد المرجعية بالدعوة لاعادة تكليف عبد المهدي

ناشد رئيس كتلة عطاء النيابية النائب حيدر الفوادي، اليوم الثلاثاء، المرجعية الدينية بالدعوة الى إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لعدة أسباب .
واعتبر الفوادي، أن "رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي استطاع خلال فترة قصيرة تقديم مشاريع حقيقية على مستوى القطاع الصحي والتعليمي وقطاع الكهرباء ".
وأشار إلى أن عبد المهدي استطاع تنشيط الصناعة والزراعة وتقنين البطالة من خلال خبرته الاقتصادية خلال فترة وجيزة ".
ودعا الفوادي المرجعية الدينية الى دعوة "القوى السياسية لاعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وله حق اختيار كابينة وزارية مستقلة بعيدا عن الأحزاب السياسية".
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