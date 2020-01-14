كتلة نيابية تناشد المرجعية بالدعوة لاعادة تكليف عبد المهدي

وقال الفوادي، في مؤتمر صحفي عقده داخل مجلس النواب، وتلقت السومرية نيوزن نسخة منه، إن "المرجعية صمام أمان لكل العراقيين وهي قادرة على انتشال العراق من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلاد".واعتبر الفوادي، أن "رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي استطاع خلال فترة قصيرة تقديم مشاريع حقيقية على مستوى القطاع الصحي والتعليمي وقطاع الكهرباء ".

وأشار إلى أن عبد المهدي استطاع تنشيط الصناعة والزراعة وتقنين البطالة من خلال خبرته الاقتصادية خلال فترة وجيزة ".

ودعا الفوادي المرجعية الدينية الى دعوة "القوى السياسية لاعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وله حق اختيار كابينة وزارية مستقلة بعيدا عن الأحزاب السياسية".