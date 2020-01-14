بالفيديو فكرة انشاء الاقاليم تواجه الانتقاد من بعض القوى السياسية

تباينت ردود الافعال حيال ما اشيع من اجتماع لبعض القيادات السنية في دول الجوار للتفاهم حول احياء فكرة انشاء الاقاليم في العراق وعلى وجه التحديد في المحافظات الغربية والشمالية ، حيث وصف نواب عن تحالف النصر مثل هذه الدعوات بالمؤامرة الاقليمية لتفتيت لحمة المجتمع العراقي رغم نفي بعض نواب القوى السنية عقد مثل هذه الاجتماعات . ولان انشاء الاقاليم نص عليها الدستور العراقي بعد اجراء استفتاء شعبي في محافظة او اكثر يطالب بذلك فأن نواب كرد يرون في تجدد هذه الدعوات حق مشروع مشترطين الظرف والزمان المناسبين لها .

وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ورافض لهذه الدعوات القديمة المستجدة مع كل طارئ وخلاف سياسي حيث شهدت ساحات الاعتصام في المحافظات السنية رفع مثل شعرا الاقاليم والتقسيم قبل دخول تنظيم داعش اليها وتهجير اهلها وما لحق بها من دمار تعاني منه حتى يومنا هذا .



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