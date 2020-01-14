العدل تنفي نقل محكومين بالإرهاب من سجن الناصرية إلى 'سوسة'

نفت وزارة العدل، الثلاثاء، إصدار قرار بنقل محكومين بقضايا الإرهاب من سجن الناصرية المركزي إلى سجن سوسة في السليمانية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر الجبوري، إنه "لا توجد صحة للأنباء التي تم تداولها اليوم بنقل النزلاء المحكومين بقضايا الإرهاب إلى سجن سوسة الفيدرالي بحسب طلبات ذويهم".
ودعا الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إلى "توخي الدقة في نقل الإخبار واعتمادها من مصادرها الرسمية".
يشار إلى أن السلطات الأمنية شددت، خلال الفترة الماضية، الإجراءات الأمنية حول سجن الحوت في الناصرية، وقامت بتعزيز القوات المكلفة بحمايته.
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