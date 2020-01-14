تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مطقع فيديو يوثق جندي عراقي وهو يبكي اثناء تظاهرة امام وزارة التعليم العالي في بغداد. ولاقى المقطع رواجا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر الجندي وهو يبكي خلال ترديد المتظاهرين احد الاناشيد الوطنية. Advertisements ويتظاهر العشرات من طلبة الجامعات امام مبنى وزارة التعليم العالي منذ ايام احتجاجا على قرار الوزارة القاضي باحتساب الطلبة المتغيبين عن الدوام راسبين لهذا العام.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بكاء جندي عراقي في تظاهرة التعليم العالي ببغداد ..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.