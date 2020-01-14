البارزاني يرد على تصريحات نصر الله

رد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، الثلاثاء، على تصريحات الامين العام لحزب الله حسن نصر الله، مشيرا الى ان شعب كردستان يشكر كل الذين ساعدوا الإقليم في حرب "داعش".

وقال البارزاني في بيان تابعته الخليج 365، ان "أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله تحدث في كلمة له وبعيداً عن الأساليب والأعراف السياسية، بما لا يليق بالرئيس مسعود بارزاني وتضحيات وبطولات البيشمركة"، معربا عن اسفه "أن يغفل شخص كالسيد نصرالله الدور التاريخي للرئيس بارزاني في مقارعة الأنظمة الدكتاتورية ودوره الميداني في هزيمة داعش، ليؤذي مشاعر شعب كوردستان بهذه الطريقة".

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واضاف ان "البارزاني كرس كل حياته لمواجهة الظلم والظالمين ولتحرير شعبه، وخلال معارك التصدي لداعش رافق بصفته قائد قوات البيشمركة، مباشرة وميدانياً إلى خنادق الحرب، وكان له دور بطولي جعل كل شعب كوردستان والكثير من زعماء العالم يشهدون على شجاعة البيشمركة والرئيس".

وتابع ان "شعب كردستان ممتن دوماً لمساعدات الأصدقاء ويشكر كل الذين ساعدوا إقليم كوردستان في حرب داعش، وينظر بتقدير إلى مساندتهم ولن ينساها"، موضحا ان "شعب كردستان والبيشمركة واجه منذ أكثر من قرن أكبر وأشرس هجمة إبادة، وحافظوا خلال حرب داعش على إقليم كردستان وشاركوا في حماية وتحرير الكثير من مناطق العراق، واليوم يرون أن الحفاظ على السلم والتعايش والتصدي للإرهاب يأتي في مقدمة أهدافهم، في وقت تدعونا ظروف المنطقة لنعمل جميعاً على التهدئة وإعادة الاستقرار".