بالوثيقة.. البرلمان يرفع التصويت على قانون التقاعد الموحد من جدول اعمال جلسة اليوم

افاد مصدر برلماني، الثلاثاء، بأن البرلمان رفع فقرة التصويت على قانون التقاعد الموحد من جدول اعمال جلسة اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب نشر جدول اعمال جلسة اليوم الذي رفع منه فقرة التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014".

يذكر ان مجلس النواب رفع جلسته جلسته التي عقدت امس الاثنين، الى اليوم الساعة الواحدة ظهرا.